La drástica decisión contra la Mole Moli tras la denuncia por violencia de género

Malas noticias para el ex boxeador Fabio "La Mole" Moli. Tras las denuncias de violencia de género realizadas por la esposa Cristina Galiano, el ex deportista no podrá volver al canal de televisión El Show de la Mañana que se emite por El Doce en Córdoba.

En el programa Incorrectas, de América TV, el cronista Pablo Layús afirmó que Moli no aparecerá en la televisión donde tiene un segmento semanal de lectura de revistas del espectáculo.

“El martes anterior le habían comunicado que la decisión del canal era que no continuara, hasta que la Justicia aclare su situación. No hubo enfrentamientos ni mala onda, él entendió perfectamente”, informó el periodista.

“Ahora continúa trabajando en la radio, donde tiene contrato hasta fin de febrero. Él está conforme con lo que se está haciendo a nivel de la Justicia, quiere que sigan trabajando y no se descarta que en estos días su abogado salga a aclarar algunas situaciones que dicen que son erróneas”, concluyó.