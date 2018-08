Tras la investigación del diario La Nación con los cuadernos el chofer Oscar Centeno, que reveló la existencia de un supuesto modus operandi dentro del Ministerio de Planificación para cobrar coimas durante el kirchnerismo, diferentes integrantes de Cambiemos salieron a golpear a la ex gestión y evitaron hablar de los nombres del espacio oficial involucrados en el caso.

Invitada al programa de Luis Novaresio por A24, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, responsabilizó a Cristina Kirchner por la información publicada en los cuadernos, pero esquivó hablar del caso de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente que aparece mencionado.

Sobre Calcaterra: "No quiero opinar de eso porque no me corresponde"

"¿Cómo ves la situación personal del compromiso de la familia Macri con Calcaterra como imputado protegido diciendo 'yo coime'?", cuestionó el periodista, a lo que Alonso contestó: "La verdad que no quiero opinar de eso porque no me corresponde. Nosotros estuvimos reunidos con el juez para ofrecerle colaboración técnica".

Y continuó: "También tuvimos conversaciones con el fiscal. Hay mucha información que tenemos de otras causas judiciales, incluso expedientes de licitaciones completas. Quizás en algún momento evaluemos la posibilidad de participar en la causa. Prefiero no dar mi opinión porque no corresponde institucionalmente".

Sobre Cristina: "Por supuesto que Cristina recibía bolsos"

Sin embargo, cuando Novaresio le preguntó sobre si Cristina Kirchner recibía bolsos, la respuesta de la funcionaria fue categórica: "Sí, por supuesto". Tras el programa, Alonso le agradeció al periodista por la entrevista: "Gracias Luis Novaresio por la entrevista y por crear un clima tan agradable para la conversación"!