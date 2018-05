La desopilante frase de Bullrich para convencer a la oposición de no rechazar el tarifazo

Durante su exposición en el debate por el proyecto de Ley para frenar el tarifazo, el senador de Cambiemos Esteban Bullrich se despachó durante media hora sobre los motivos para no acompañar el expediente.

Entre sus argumentos, el legislador apeló a su “sangre vasco-alemana” para instar a la oposición de llegar a un acuerdo y que no se apruebe el proyecto que retrotrae las tarifas al 2017. “El bloque opositor sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser implementado, no es una solución. Ellos reconocen que no les importa porque dicen que es para enviarle un mensaje al ejecutivo”, advirtió.

“Somos senadores, el mensaje le Ejecutivo lo escuchó, sino no habría sobre la mesa otro proyecto alternativo. Resolvamos los problemas, pongamos la patria por delante, no nos resignemos”, enfatizó Bullrich y esbozó: “Será mi sangre vasca-alemana que me hace seguir creyendo que es posible cambiar, que es posible que discutamos sobre un proyecto creíble y con una solución real al problema que se plantea”