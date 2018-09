SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Gobierno de la Ciudad llevó a cabo una insólita encuesta para medir el estrés de los vecinos porteños a través del Observatorio de Familia.

Según detalló Infobae, el relevamiento fue realizada via mails con pocas preguntas y de rápidas respuestas.

La primera es: "¿En relación a hace un año, considerás que hoy estás más o menos estresado?".

encuesta porteño.jpg

La segunda consulta es sobre las causas y entre las opciones están los factores económicos; laborales (o académicos); familiares; hábitos de vida; las relaciones interpersonales y eventos traumáticos que se hayan vivido.

Luego se consulta respecto a las medidas "que has tomado para evitar o aliviar el estrés", como conversar o pasar más tiempo con la familia; conversar o pasar tiempo con amigos; "acepto la causa e intento que no me afecte"; "hago deporte"; "cambio por hábitos saludables" o "busco más tiempo libre o tomo vacaciones".