La desgarradora revelación del El Pepo: contó que le piden sus fanáticos

El Pepo habló sobre la megadevaluación de la semana pasada y contó qué le piden sus fanáticos cuando lo ven.

Ocurrió en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, donde el periodista pidió que den un paso al frente "los que estuvieron pendientes del dólar", en relación a la crisis económica que atraviesa el país. Todos los invitados dieron un paso al frente.

"La gente está que no le alcanza el peso, que no compran ni un dólar, hay gente que no tiene… Antes cuando íbamos a los hoteles afuera, a otras provincias, te pedían una foto, un CD o un póster; hoy vienen los pibes y te dicen ¿no me comprás un sándwich?", reveló el cantante.

"Te lo juro, hoy pasa eso. Hoy hay pibes que dicen 'sos mi ídolo' y después '¿no me invitás a comer un sándwich?' Es triste", finalizó.