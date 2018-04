A un jubilado de Lomas de Zamora le llegó este mes una boleta de luz de 2000 pesos. El mes pasado, la factura había sido de 500. La imposibilidad para afrontar ese gasto lo llevó a sacar un préstamo que no sabe cómo lo va pagar.

El nuevo tarifazo del Gobierno nacional muestra su peor cara castigando a los que menos tienen. Desde Ingeniero Budge, el móvil de Crónica TV mostró la difícil situación que atraviesa Virgilio por no saber cómo pagar los servicios básicos.

Embed

“Llegué a mi casa y me encontré con una factura de 2100 pesos y tuve que sacar un préstamo. Al principio no me querían dar la cantidad que yo pedí pero después que llevé unos papeles, me la dieron. El préstamo era para pagar la boleta de luz pero ahora no sé”, relató el vecino lómense .

Además, aclaró que su factura cuenta con la tarifa social que solo le descuenta 200 pesos y advirtió que “a otra señora del barrio le llegó una boleta de 29 mil pesos y el mes pasado otra de 13 mil”.