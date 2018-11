Un video viral refleja la desesperación de una señora que no puede pagar los servicios y califica su situación como "indigente".

La desesperación de una jubilada por no poder pagar la factura de luz

Los tarifazos en los servicios tienen sus graves consecuencias en el sector de los jubilados y muchos lo viven con desesperación. Así lo refleja un video que se convirtió en viral en el que una señora manifiesta su enojo e indignación por su boleta de luz.

"Yo no entiendo. De $400 me voy a $4.000. Soy jubilada, $8.000 gano", gritó la señora frente al empleado, y describió su condición como "indigente".

El hombre que graba el momento de furia de la señora sumó su comentario: "No tiene la culpa él (por el empleado), Mauricio Macri hijo de puta tiene la culpa".

jubilada protesta.mp4

"Claro que él no tiene la culpa. Pero si yo no grito, no escuchan". Y finalizó su protesta incentivando a que el pueblo se manifieste: "Acá hay que gritar, hay que pelear, hay que salir el pueblo a la calle. Hoy se va a terminar".