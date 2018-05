La delirante teoría de Lucho Avilés que vincula al papa Francisco con los bolsos de López

El periodista de espectáculos Lucho Avilés, en medio del escándalo por la suspensión del gerente del INCAA Bernardo Bergeret por “malversación de fondos”, hizo una insólita comparación con el caso del ex secretario de Obras Públicas José López.

“La corrupción lamentablemente en América Latina está tremendamente difundida. Venimos de un Gobierno español que era corrupto. Casi está en nuestro ADN. Lo que tiene que estar en nuestro ADN es una sociedad que apunte a la corrupción y la desprecie, y lo signifique”, comenzó Avilés.

En ese sentido, celebró que “hoy hay presos varios corruptos”, lo que para él es “una novedad en el país”, en referencia a la detención de distintos funcionarios de la gestión anterior.

"La Madre Superiora que recoge esos bolsos y que acepta 10 millones de dólares en bolsos, ¿órdenes de quién soporta? O de Dios o del Papa, no hay otro”

“Es la primera vez que veo presos ex ministros, ex dirigentes, tipos que tiran bolsos a través de la reja a un convento y la Madre Superiora que recoge esos bolsos y que acepta 10 millones de dólares en bolsos, ¿órdenes de quién soporta? O de Dios o del Papa, no hay otro”, manifestó, para sorpresa de los panelistas y el conductor.

