La delirante canción contra Macri en Polémica en el Bar

El programa "Polémica en el Bar" cuenta con el personaje de 'Albertito', un cantante que parodia a distintos artistas con creaciones delirantes. En esta última oportunidad compuso una canción en referencia al drama que viven aquellos que tomaron decisiones económicas atados al dólar.

Al comienzo, relata la decisión de tomar un crédito UVA para comprar su propio departamento. Y luego, a los que compraron un auto en cuotas. Ambas historias atadas al dólar y amparadas en la promesa del Gobierno que no subiría.

"Me quiero cortar la..., me quiero cortar la..., y no paro de putear", repitió en la canción luego de cada historia.

