El periodista de La Nación, Carlos Pagni, analizó la denuncia sobre el supuesto cobro de coimas dentro del ministerio de Planificación durante la época kirchnerista y replicó una fuerte frase que le dijo un ministro de Cambiemos: "Si no hay pan que haya circo".

"Sabes lo que me dijo ayer un ministro. Es tremendo. No sé si me animo a decirlo, sobre estos cuadernos. Si no hay pan que haya circo. Si no podemos darte actividad económica y la inflación no baja, por lo menos que te demos Cambiemos de otra cosa, de la moral", relato el periodista sobre la frase de un ministro de Gobierno.

Por otro lado, se refirió a la situación del peronismo: "Si está en el interes del peronismo federal de Pichetto, Massa y Urtubey liquidar a Cristina, a lo mejor revisan la teoría de los fueros".

Y concluyó: "A Macri le interesa que Cristina esté en carrera. Yo creo que a Macri en el fondo esto lo beneficia con independencia de la peripecia de su primo hermano en la empresa IECSA. En términos más generales lo beneficia en que hoy hay una caída de 8,1 % en la actividad industrial".