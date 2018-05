La defensa de Duggan al Gobierno en medio de la suba del dólar y el regreso del FMI

El periodista aseguró que "los más pobres no fueron los más afectados por este Gobierno".

El periodista Pablo Duggan aseguró que “no fueron los más pobres los más afectados” por las políticas de ajuste que llevó adelante el Gobierno de Cambiemos y defendió las decisiones económicas como negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a su férrea defensa, las panelistas de Pamela a la Tarde lo cruzaron y lo dejaron en off side.

“Terminar con el cepo, con los controles, la ley de capitales, hay un montón de cosas que se hicieron para que el país crezca en serio pero no alcanzó”, comenzó el periodista. Acto seguido la periodista Josefina Puso, lo increpó: “Lo bueno es que vos llegas a fin de mes pero hay un montón de gente que no llega a fin de mes. La mujer que trabaja en mi casa no llega y trabaja tres veces más, loco”.

Embed

El periodista, no se quedó callado, y le aconsejó que “la gente es una generalización que no hay que hacer” y aseguró que “hay alguna gente que no puede pagar pero hay un montón que sí”

Pouse junto a la periodista Soledad Larghi le recordaron “el rol de comunicador de hablar por los que no llegan a fin de mes y que están tratando de tramitar una tarifa social y no pueden”.

No obstante, Duggan insistió en su defensa y sostuvo que “Los más pobres no fueron los más afectados por este Gobierno, la clase media sí. Pero bueno era algo inevitable de que íbamos a estar peor, pero no los que menos tienen”.