La danza de los nombres: si se va Sampaoli, quiénes son los candidatos

Aún no está definida la salida de Jorge Sampaoli como DT de la Selección pero ya surgieron nombres para reemplazarlo. Los dirigentes de la AFA no quieren que siga Sampaoli pese a que tiene contrato firmado y no piensa renunciar.

Sin embargo, ya piensan en su reemplazo si no sigue: surgieron nombres nuevos, un tapado y hasta una idea llamativa.

Los principales candidatos y que son los que más gustan son Diego Simeone (DT del Atlético Madrid) y Marcelo Gallardo (entrenador de River).

Pero ellos dos "son imposibles". Por cuestiones contractuales, ambos técnicos le dirían NO a la Selección.

Otro nombre que salió es el del técnico de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca, que es el más posible pero no el que más gusta.

Además, se anotó Diego Armando Maradona para tener una segunda oportunidad como técnico argentino. Ayer se reunió con Daniel Angelici, el hombre que más tiene poder en la AFA.

Maradona dijo que aceptaría volver a dirigir a la albiceleste y lo haría de forma "gratuita". Diego "jugó" como DT el Mundial 2006, donde quedó eliminado en cuarto de final contra Alemania (0-4).

Y lo más extraño es que hay una remota idea de traer a un DT extranjero. Así lo marcó el periodista Martín Arévalo, en TyC Sports: "Dado que la contratación de Simeone o Gallardo lo entienden como casi imposibles, hay una idea bajo la premisa de 'un entrenador al cual los futbolistas respeten' de traer un técnico extranjero".