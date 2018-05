La DAIA pidió la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a raíz de un escándalo sexual que involucra a la actriz Esmeralda Mitre, sumado a un pedido de dinero.

El hecho se produjo luego de que la ex mujer de Darío Lopérfido lo respaldara respecto a sus dichos sobre que no fueron 30.000 los desaparecidos, aseverando que tampoco habían sido 6.000.000 las víctimas del Holocausto.

Tras una reunión que se produjo en la sede de la DAIA, la actriz reveló que fue víctima de un escándalo sexual, luego de que Cohen Sabban visitara su casa, donde vive sola: "Fue una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente".

Embed El Consejo Directivo de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, informa que su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su Presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento. — DAIA (@DAIAArgentina) 5 de mayo de 2018

"Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a iniciar acciones legales, ni a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo”, dice el comunicado de Mitre.