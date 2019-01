La curiosa anécdota de Margarita Barrientos con un jubilado para defender a Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La titular del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, afirmó que mantuvo un encuentro casual con un jubilado en la cola de un banco donde le confesó que votaría a Mauricio Macri en las elecciones de 2019 pese a no haber recibido un bono de fin de año.

"Yo ando por la calle y la gente me dice que lo votamos y que lo vamos a volver a votar", afirmó Barrientos en una entrevista en el programa Crónica Anunciada que se emite por El Destape Radio.

"El otro día me dijo un jubilado que estaba en la cola de un banco para cobrar y yo estaba ahí para cobrar la pensión, me dice a mí no me dieron el bono, pero se que vamos a salir adelante", afirmó la dirigente cercana al macrismo.

"Esas cosas a uno le da fuerza. Yo necesito que el país salga adelante", afirmó Barrientos, quien pidió que gobiernen pensando en los que menos tienen.