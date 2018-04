El futbolista de Racing Ricardo Centurión relató el momento más duro de su vida por primera vez en un medio e hizo referencia a cómo son tratados sus conflictos en los medios.

En una entrevista con Página 12, Centurión contó sin matices la difícil situación que debió afrontar a los 18 años con el asesinato de su amigo Gastón a los 18 años.

El ex Boca aseguró que ese momento fue "incluso peor que perder a su padre", quien falleció en el incendio de una fábrica de pirotecnia ilegal.

Su amigo había salido a bailar pero 'Ricky' prefirió quedarse en su casa y no volvió a encontrarse con Gastón hasta sus últimos minutos de vida, cuando murió en un enfrentamiento en su regreso a la villa.

"El otro chico va, busca en la casa un cuchillo y cuando vuelve le da una puñalada a Gastón. Eran las 9 de la mañana, hacía un calor bárbaro y él estaba sin remera. Cuando recibe el cuchillazo como si fuera una piña, se ve que en el movimiento se lo corre para el costado y le corta la arteria. Yo dormía", contó a Página 12.

Y detalló: "Yo vivía en la parte de arriba de la casa, me desperté sin entender nada y justo tenía una escalera hasta la calle. Cuando bajo, lo veo venir tambaleándose y él se cae en el asfalto. Se asustó, se quedó pálido. Esto fue muy rápido, de la noche a la mañana, cuando lo encontré casi sin vida, en los brazos míos, mirándome".

"Su muerte dejó a un nene varón acá con nosotros. Después, al homicida creo que lo termina entregando su mamá. Era un menor, de 16 años. Ese fue el golpe más duro que sufrí en mi vida”, concluyó.

Asimismo, sobre el tratamiento mediático de sus conflictos disparó: "No quiero que crean todo lo que se dice de mí, porque es una imagen que no es real. El que me conoce bien, sabe que no soy eso. Sí soy un ser humano que se equivoca, pero la realidad marca que yo estoy expuesto hasta un punto en el que no puedo fallar, porque parece que están atrás mío pisándome los talones, esperando que me mande alguna cagada para meterme en los medios para que mi imagen venda"