La modelo apuntó contra su ex marido y dijo que la bloqueó en Whatsapp y que el dinero que le pasa para las hijas no es suficiente.

La crisis le llegó a Nicole Neumann: "De pedo me alcanza para una compra de supermercado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La modelo Nicole Neumann le respondió al futbolista Fabián "Poroto" Cubero, su ex marido, después de que la acusara de "hostigarlo" con mensajes a las tres de la mañana. La modelo aseguró que el dinero no le alcanza para pagar la compra del supermercado y se quejó por abultadas facturas de luz.

En el programa "Nosotros a la mañana", Neumann reveló que hay "muchas cosas" que Cubero no quiere pagar y que hacen a la vida cotidiana de sus hijas, "como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", dijo. Además, en el "Los ángeles de la mañana" contó que recibió una factura por $46.000 de luz.

La modelo le respondió a su ex marido que dijo ser hostigado por ella. "No quiero recibir más hostigamiento de nada porque la verdad que no está bueno recibir mensajes a las 2 de la tarde, a las 7 y a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo", denunció el futbolista.

Neumann aseguró que su ex pareja "se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los sports (actividad deportiva) de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga, que habla mal de la mamá de sus hijas". Además, sostuvo que la "bloqueó" en Whatsapp "por querer hacer mi rol de madre".