El ajuste no le llega a las polémicas escuchas judiciales, que ahora dependen de la Corte Suprema presidida por el ex abogado de Clarín, Carlos Ronsekrantz. En una resolución que se conoció este martes, el máximo tribunal autorizó la compra de material que será utilizado para nuevos empleados de la Dirección de Captación de las Comunicaciones, la ex OJOTA.

Esto se enmarca en el fuerte incremento presupuestario del área: la oficina a cargo de las escuchas judiciales tendrá un incremento del 67% del presupuesto, pasando de los 466 millones de pesos a 777 millones el año próximo. Así figura en el Presupuesto 2019 que trae la imposición del déficit cero, con fuertes recortes en infraestructura escolar, salud y Ciencia, entre otros puntos.

Según la resolución 3410, se autoriza "contratar la adquisición de materiales para alta de puestos de trabajo con destino a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -Oficina de Captación de Comunicaciones-". La ganadora fue la firma “Naviera Hammet S.A.” por la suma total de $ 39.540.

Si bien el gasto se computa dentro del presupuesto actual, ya prepara el camino para que ingresen más personas encargadas de captar las comunicaciones, un área que quedó muy cuestionada cuando se filtró una serie de conversaciones que la ex presidenta, Cristina Kirchner, tuvo con Oscar Parrilli sin que esto tuviera valor judicial o periodístico alguno.

El presupuesto de la Dirección de Captación de las Comunicaciones ascendió a $777 millones en 2019, cuando destinaron $465,9 millones en el presente ejercicio. Esto representa un incremento del 67% en términos nominales y más de 20 puntos por encima de la inflación, estimada en casi 45 por ciento en diciembre.