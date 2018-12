La conversación de Brancatelli con una votante de Macri arrepentido

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Diego Brancatelli contó cómo fue la conversación de un votante del presidente, Mauricio Macri, que a tres años del mandato de Cambiemos confiesa que se fundió y que ahora duda de votar a Cristina Kirchner.

"Me confiesa un 'Macrista desilusionado': "No puedo creer como mintieron. Y les creí. Y los voté. Nunca más. El mismo Macri está haciendo todo lo posible para que vuelva Cristina. Es inevitable. No se si la voy a votar. Quizás si. Pero A ESSSSTE no lo voto más. Me fundió" Real", sostuvo Brancatelli en su cuenta de Twitter.

Embed Me confiesa un 'Macrista desilusionado':

"No puedo creer como mintieron. Y les creí. Y los voté. Nunca más. El mismo Macri está haciendo todo lo posible para que vuelva Cristina. Es inevitable. No se si la voy a votar. Quizás si. Pero A ESSSSTE no lo voto más. Me fundió"

Real. — Diego Brancatelli (@diegobranca) 15 de diciembre de 2018

El periodista además compartió una imagen que muestra datos de la gestión de Macri como Presidente: 160 por ciento de inflación, 291 por ciento de aumento del dólar, 3000% de aumento del gas y 2100% de electricidad.