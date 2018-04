La contundente respuesta de 'Pepe' Mujica ante una pregunta sobre el aborto

El ex presidente de Uruguay defendió la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito en Argentina.

El ex presidente uruguayo José 'Pepe' Mujica brindó una extensa entrevista a Página 12 y defendió el aborto seguro legal y gratuito en la Argentina con un sólido argumento.

"Desde que el mundo es mundo, hay abortos. Cuanto más oculto y menos reconocido lo tenemos, más perjudicamos a las mujeres pobres, castigamos doblemente a las mujeres pobres. El paso a la legalización parte de este primer escalón, primero tenderle una mano social a la mujer si quiere retroceder en la decisión que tome. Si lo dejamos como un fenómeno clandestino, eso es imposible", sostuvo Mujica.

Y enfatizó: "Creo que se terminan salvando más vidas con un procedimiento así de cara, de frente, reconociéndolo, que en el otro, al decir no, el aborto no. Pero sigue existiendo, porque somos hipócritas si no nos enteramos de que existe y que termina en una sociedad de mercado, siendo un estupendo negocio para algunos, y caro".

Asimismo, el ex mandatario uruguayo señaló que "las mujeres que tienen la necesidad de abortar y que tienen poder económico van a resolver al problema clínicamente, bien atendidas", mientras que "las mujeres que están en el fondo de la sociedad, que tienen problemas sociales, se van a jugar la vida".