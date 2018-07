El ex precandidato a la Gobernación Julián Domínguez le respondió a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien lo acusó de proponerle romper con el Gobierno nacional y acordar con un sector del peronismo.

La diputada nacional reveló ese detalle en una entrevista con el conductor oficialista Jorge Lanata. Al respecto, el ex legislador le respondió por Twitter y le recordó la veces que ella misma amenazó con romper la alianza.

Embed La doctora @elisacarrio me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas.https://t.co/5GRV7Mk9HL — Julián Domínguez (@DominguezJul) 16 de julio de 2018

"La doctora Elisa Carrió me acusa de proponer la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, revelo de pruebas", disparó Domínguez.

En un reportaje, la legisladora contó que en marzo desde el PJ la convocaron para hacer una alianza y nombró a Julián Domínguez, quien le habría prometido un "rol protagónico" en la nueva construcción.

"Yo le dije que no iba a romper, porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas", argumentó la diputada de