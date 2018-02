La contundente respuesta de Benito Cerati tras sufrir agresiones por ser gay

Benito Cerati, hijo del fallecido Gustavo Cerati, realizó un duro descargo contra quienes lo atacaron en las redes por haber afirmado "soy gay y soy feliz".

El también músico se mostró tristemente sorprendido por las reacciones homofóbicas que recibió en pleno siglo XXI y no se guardó nada.

"La cantidad de comentarios homofóbicos que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira", apuntó el joven en su cuenta de Twitter

Y luego fue por los que interponían a su padre para denostarlo: "Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos. Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos".

En esa misma línea también criticó que "algunos ni siquiera entendieron tu apertura a nivel musical. Que puedo esperar. Cada uno es, también".

El creador del proyecto Zero Kill lamentó que "para algunos no basta la cantidad de entrevistas que hay para entender el amor por la vida y la diversidad que tuvo" Cerati.

"Tuve la suerte de entender la homosexualidad de chico porque muchísimos de sus amigos eran homosexuales ; entendía la humanidad con la belleza potencial que tiene", resaltó.

E indicó: "Que todo esto sirva no para tenerme en eje a mí. Yo soy 1 persona como todos. Sino para darnos cuenta de la homofobia y machismo que reina y que hay que acabar con esto ya".

Y concluyó su mensaje con un poderoso llamado a la reflexión de sus seguidores. "Solo para pensar. Estamos luchando todos contra lo mismo - la sociedad machista. Mujeres, gays, trans, hombres reprimidos, y todos las identidades sexuales que existan. NO SOMOS MINORÍA SI ESTAMOS TODOS JUNTOS. Qué esperamos para derribar el muro?", cerró.

