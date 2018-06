La contundente definición de Moreno sobre el cielo, el infierno, Macri y Cristina

En una entrevista con Luis Novaresio, el ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno brindó su visión sobre qué hay después de la muerte y definió a dónde iría la senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner; el presidente Mauricio Macri y la diputada nacional Elisa Carrió.

“Los que peleamos por el bien común, no hay ninguna duda de que me toca el cielo”, sentenció el ex secretario de Comercio.

“¿Ni purgatorio le toca?”, le repreguntó Novaresio, a lo cual, Moreno replicó: “No ¿Por qué? Al paraíso derecho voy y si no cambiaría mi conducta y no la cambio”.

Asimismo, apuntó que “A Cristina le toca el cielo por su conducta y no hay ninguna duda de que va recibir la extremaunción”.

Luego, el conductor le preguntó por Carrió y de forma contundente el ex funcionario fue categórico y arremetió: “Va directo al infierno por mentirosa”.

Y finalmente, cuando le preguntaron por Macri, Moreno sentenció: “Todo aquel que desea y hace mal para su pueblo, tiene un solo lugar para ir porque es un pecado capital y no se perdona”.