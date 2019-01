SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Valentina Bassi sorprendió con un posteo en sus redes sociales, donde se manifestó abiertamente a favor del cultivo de cannabis. "Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una foto abrazando una planta de marihuana.

Bassi, conocida por su trayectoria en cine y televisión, publicó una foto junto a una planta de marihuanay escribió: “Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos que me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. Mientras tanto… no puedo esperar. #sialautocultivo #cannabisterapeutica #autocultivoya #cannabiscommunity #cannabisculture #legalize #cannabismedicinal #eldolornopuedeesperar #nomaspresosporplantar #nosomosnarcos”.

En febrero de 2018, Valentina participó junto a otros artistas como Julieta Díaz, Norma Aleandro y Dolores Fonzi en una campaña a favor del autocultivo. En ese momento, la actriz no contó su experiencia, que ahora decide hacer pública para exponer una realidad que afecta a muchas personas.