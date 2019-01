SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Carlos Tévez confesó que si Guillermo Barros Schelotto seguía siendo el director técnico de Boca Juniors, él se hubiera apartado del plantel porque "por más que jugara bien, sentía que no me iba a poner" de titular.

"Para no chocar con nadie me comí muchísimas cosas que en otro club no me las hubiese comido. Son cosas que quedan en el vestuario, no hace falta que las cuente", dijo el jugador de Boca en TyC Sports.

Tévez aseguró que tuvo que soportar "faltas de respeto" por parte del "mellizo" y agregó: "Seguí peleando por el puesto, entrené, nunca llegué tarde, nunca tuve una rebeldía; siempre supe que Boca estaba antes que mi nombre y que el de Guillermo".

Además, el delantero reconoció: "Por más que jugara bien sentía que el técnico no me iba a poner" y aseguró que la llegada de Mauro Zárate fue para sacarlo como titular a él. Por eso, dijo: "Si Guillermo seguía en Boca, yo seguramente me hubiera ido".

