Después de que se divulgaran los violentos audios de Maxi López contra Wanda Nara, la mediática habló sobre la violencia de género que sufrió durante su relación con el futbolista. Además, confesó qué piensa sobre el feminismo y su postura al respecto.

En una entrevista con el portal Teleshow, la mediática confesó: “No sentí nada (cuando se hicieron públicos), porque los audios obviamente la primera que los escuchó fui yo. Que salgan ciertas cosas de la intimidad no está bueno”.

Y aclaró: “El ciento por ciento de mi vida no se conoce aunque a veces parezca que sí porque la gente piensa que porque publicás en las redes sociales tenés la vida abierta hacia las personas”.

Asimismo, la ex modelo opinó sobre la violencia de género que sufrió durante su relación con López y las denuncias que realizó por esto: “Las mujeres tienen que perder el miedo a denunciar”. Además, aseveró que “el maltrato no hay que escucharlo ni permitirlo porque después es una cadena que no se termina más, que es cada vez peor”.

Bajo la misma línea, Nara tomó valor y reveló: “Soy ciento por ciento, siempre y se nota, súper feminista. Todo este avance que hay hasta tecnológico, en un montón de cosas, también hace que las mujeres se animen y hablen, que se quiten la presión o el miedo que antes tenían”.

Y sostuvo: “Al escuchar otros casos siento que muchas mujeres se están animando a hablar, está bueno que eso pase”.