El conductor de Intratables, Santiago Del Moro, reveló que en 1999 votó por la fórmula de la Alianza que encabezaba Fernando De La Rúa y Carlos "Chacho" Alvarez. La confesión la hizo cuando hablaba con Graciela Fernández Meijide, quien fue ministra de Desarrollo Social en el gobierno que acabó con el estallido de la crisis en 2001.

"En su momento había creído mucho en ella y me sentí desilusionado con la Alianza. Fue el primer Gobierno en el que yo confié", manifestó Del Moro al final del programa.

Embed

"Era muy joven, que se yo, uno cree mucho", sostuvo el conductor de radio y televisión.

No es la primera vez que Del Moro confiesa su voto. En las elecciones de 2015 aseguró que eligió a Margarita Stolbizer en el cuarto oscuro. "Ni Cambiemos ni el Frente Para la Victoria me representaban", afirmó. Además comentó que no votó en el balotaje.

LEER MÁS: El fuerte mensaje de Santiago del Moro contra Martín Bossi por los abusos sexuales