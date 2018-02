La confesión de Nai Awada que deja en evidencia a Juliana: "No aceptan mi sexualidad"

La actriz Nai Awada habló de la áspera relación que mantiene su tía, la primera dama, Juliana Awada, y con quién ha mantenido diferencias políticas pero también diferencias personales.

“Antes pensé que era solo por una cuestión política, pero está claro que tienen una cuestión con cómo soy yo, mis valores, mi educación, ellos no aceptan mi sexualidad ni mi forma de ser”, disparó la bailarina en diálogo con La Once Diez y abrió la puerta a la fuerte interna familiar que vive.

Confesó: “Me hace ruido que me hayan dejado de hablar sólo por mi postura política, además yo nunca hablé de cuestiones personales porque puedo estar de acuerdo o no pero los quiero un montón”.

Y en ese punto, hizo referencia a su tía, la primera dama, Juliana Awada y contó el distanciamiento que tienen.

“Hace un tiempo que vengo teniendo un conflicto puntual con Ju que supuse que iba a ir amainando”, reveló y criticó: “Había un alejamiento por parte de ella que yo comprendí, pero una cosa es estar ocupada y otra es no poder responder un mensaje y efectivamente desapareció ella".