La confesión de Mirtha Legrand: "No quiero que Cristina vaya presa"

La diva de los Almuerzos Mirtha Legrand estuvo como invitada en la cena benéfica del Hospital Materno y lanzó una fuerte definición sobre la situación judicial de la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner. Además, defendió a rajatabla la situación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En una desopilante entrevista con Estelita (personificada por Jay Mammon, la conductora reveló que ´”volvería a votar” a Mauricio Macri a pesar de las fuertes críticas que tiene hacia el presidente y defendió que “es el único Gobierno que va a sacar adelante al país”.

No obstante, Legrand sorprendió a los presentes cuando confesó que “no” le gustaría ver a la ex presidenta tras las rejas: “No quiero que Cristina vaya presa”. Pero disparó: “Que devuelva la plata, que devuelva todos los millones. No solo Cristina, todos. La Argentina se levanta con todos esos millones“.