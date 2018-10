La confesión de Macri: "Me costaron muchas materias del colegio"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco del lanzamiento del Plan Nacional Aprender Matemática, el presidente Mauricio Macri cometió un sincericidio a la hora de hablar de los problemas que enfrentan los estudiantes para aprender matemática y confesó que a él le "costaron mucho" las demás materias del secundario.

macri.mp4

El acto que se llevó a cabo en el Planetario en Palermo, el mandatario recordó los resultados de las pruebas PISA y el "bajo desempeño" de los alumnos y alumnas en las áreas de Lengua y Matemática.

En ese punto, reconoció: "En Matemática, a mí no me costó, pero me costaron muchas de las otras materias del colegio"