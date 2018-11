La condición que puso Mauricio Macri para su reelección en el 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri insistió en que está “listo” para buscar su reelección el próximo año pero puso una condición. Además, se metió en la discusión por el Presupuesto 2019 y reiteró que es un proyecto “equilibrado”.

En una entrevista con Fm Niquixao 97.1 de El Rodeo en Catamarca, el mandatario hizo el intento de esquivar el tema de su reelección al argumentar que “no” le gusta hablar de eso y menos “en este momento tan difícil, en el que todos están poniendo el hombro para ver cómo mejorarle las posibilidades a cada argentino”.

"Estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena"

No obstante, expresó: “Lo he dicho y lo reitero, estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena. Estoy convencido de que es el único posible”.

Embed

Aseveró que “la Argentina no puede volver atrás, no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia. La Argentina sale adelante con la cultura del trabajo” y apuntó que “es a lo que se tiene que volver a apostar como agenda central”

En ese marco, aprovechó para meter la discusión del Presupuesto 2019 y advirtió que "cada municipio, cada provincia y el país deben tener presupuestos equilibrados”.

“La política tiene que administrarse con los recursos que los argentinos ponemos con nuestros impuestos. No puede gastar por encima de los impuestos que les pagamos, que ya son muy altos y también hay que bajarlos. No puede ser que se hayan deformado los presupuestos públicos generando clientelismo, gastos no justificados, falta de información. Que además nos trajo un proceso de corrupción muy grande en la Argentina, que explica mucho los niveles de pobreza que tenemos en el país”, explicó.