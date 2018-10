SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador y líder del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, manifestó cuál sería su condición para conseguir la unidad del peronismo frente al oficialismo para las próximas elecciones presidenciales 2019, para las cuales ya formó una particular alianza de peronistas antikirchneristas con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

Consultado en el programa de radio Página Abierta sobre si habrá elecciones Primarias con un peronismo unido, sostuvo: "El kirchnerismo tiene otro partido. Si quieren estar en las PASO del PJ que se desafilien todos de Unidad Ciudadana y que ese partido no exista más. Lo que se hace en política tiene que asumirse con responsabilidades".

Curiosamente, eso sería imposible ya que Unidad Ciudadana no es un partido político sino un frente electoral, compuesto por partidos como Nuevo Encuentro, Kolina, Forja, entre otros, además de la adhesión extrapartidaria de gran parte del peronismo bonaerense.

"Si uno arma un partido con orientación de izquierda está bien, pero es distinto al PJ. No es una cuestión personal. No agravio ni hablo mal del otro. Armaron un partido y está bien si quieren expresar el centroizquierda, pero el peronismo no es centroizquierda ni izquierda dura”, remarcó el posible candidato presidencial.

Además, subrayó que “el concepto de unidad es loable, pero tiene que haber un marco de unidad, sino mirá lo que pasa en el gobierno", en referencia a la creciente crisis dentro del macrismo por, entre otras cosas, las críticas de la diputada Elisa Carrió hacia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

"Estamos buscando una opción. Repetir el mismo escenario de 2015 no es bueno”, indicó, en referencia al fuerte contraste que había entre los candidatos del entonces oficialismo y la oposición en 2015. “No genera buenas expectativas y consolida lo que se plantea como la brecha”, sostuvo, a pesar de negar la unidad con el kirchnerismo.

Por otra parte, ante la pregunta de si será el vicepresidente de Massa en la fórmula electoral, afirmó: "Nada de eso. Estoy caminando y expresando mi posición política. Va a haber Primarias Abiertas y ahí se definirán las candidaturas. Lo importante es estar en la calle, bajar y hablar con la gente. Estoy haciendo eso".