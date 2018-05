La China Suárez contó que sufrió acoso sexual en la calle mientras estaba con su hija

El acoso sexual callejero es una de las formas más comunes de violencia machista que sufren las mujeres a diario desde la preadolescencia. Esta vez le tocó a la actriz Eugenia “China” Suárez, quien contó una terrible experiencia que tuvo que pasar en la calle con su hija bebé al lado.

“Volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras, se me congela la sangre del miedo", comenzó su relato.

Conmocionada luego del episodio, que sucedió en un semáforo de Costa Salguero, cuestionó: "¿Hasta cuándo esa impunidad, hijos de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos, ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia".

A pesar de que aseguró haber anotado la patente, se lamentó por la inacción de la Justicia en estos casos que lleva a nunca hacer las denuncias correspondientes. “¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera? Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios", remarcó.

Vale recordar que, desde mayo del 2017, en la Ciudad de Buenos Aires está vigente una ley que pena el acoso sexual callejero y toda forma de hostigamiento contra personas basado en su género, orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, muchas veces no se realizan las denuncias por miedo o por desconocer cómo proceder.

