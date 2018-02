La chicana de Moyano a Macri por las causas judiciales

Hugo Moyano apuntó contra el presidente, Mauricio Macri, en una entrevista por Todo Noticias. Con una chicana, el ex secretario general de la CGT recordó que el jefe de Estado tuvo causas por contrabando de autos y por intentar condonar la deuda del Correo Argentino.

"¿Usted recuerda lo del contrabando de autos con Uruguay? Estaba la familia Macri ahí, no Moyano. ¿Sabe lo que pasó con el desfalco del Correo? Estaba la familia Macri" , chicaneó Moyano en una entrevista con el conductor Marcelo Bonelli.

"La cantidad de denuncias que tiene es impresionante. No me puede decir nada, no puede hablar de mafias", acusó Moyano.

El sindicalista además preguntó por qué los ministros del gobierno "no traen el dinero que tienen en los paraisos fiscales".