El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la pésima relación que mantiene con el gobierno de Mauricio Macri y en una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica TV apuntó con todo contra la familia presidencial y sorprendió a todos.

"Si tengo que ir preso, pónganme al lado de la celda del padre de Macri", expresó el presidente de Independiente, en uno de los momentos más ásperos de la nota que concedió, en CrónicaTV, el líder sindical, donde además deslizó ironías sobre su situación judicial y sobre la posibilidad de ir preso: "Para usar casco, soy muy cabezón".

En este sentido, Moyano se refirió a su situación judicial, al asegurar que "no tiene denuncias" en su contra y advirtió: "Si me van a meter en cana, que no vengan 500 tipos a buscarme; me llaman por teléfono y me presento en la Comisaría".

Por último, el líder camionero criticó a los funcionarios del Gobierno nacional porque "creen que se pueden llevar a todo el mundo por delante", y advirtió que "no se arrodillará ante nadie".