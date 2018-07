En conferencia de prensa, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, respondió a la multa que le puso el Gobierno nacional de 809 millones de pesos y le envió un contundente mensaje al presidente Mauricio Macri y a la titular del FMI, Christine Largarde.

“No tiene sentido lo que han hecho pero sí tiene un sentido desde el punto de vista político porque quieren por todos los medios doblegar la institución y a quien les habla porque el máximo responsable es Hugo Moyano”, aseveró el dirigente gremial.

Y advirtió: “Le digo al Gobierno que tenga en cuenta que por más que quieran, no nos van a doblegar. Busquen lo que busquen no nos van a doblegar y le digo al ministro, al Gobierno y a la ministra… a la señora Lagarde (sic) que no nos vana doblegar”.

En ese punto, chicaneó: “Pensé que Largarde era primera ministra del país porque parece que se modificó la Constitución y ya tenemos primera ministra”.