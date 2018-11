SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Uno de los dos secretarios generales que tiene la CGT, el estacionero Carlos Acuña, dijo que "por ahora" está descartado un paro general antes de fin de año, luego del decreto por el pago del bono de fin de año de hasta 5 mil pesos que firmó el presidente Mauricio Macri.

LEE MÁS "Desnudan la trampa del bono de fin de año"

El sindicalista reconoció que el bono, que algunas empresas argumentan que no pueden pagar, es "lo que se pudo, no lo que se quiso" y se quejó porque algunos empresarios se atajan a la hora de pagar esa suma extra no remunerativa.

Embed

En diálogo con Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Acuña anunció que la central sindical pedirá al Gobierno que se adelante en diciembre el aumento que los jubilados deberían percibir en marzo, producto de la polémica reforma previsional. Para el mes próximo, está pautado un incremento del 7,8%, por lo que totalizará un 28,5% de ajuste, contra más de un 45% de inflación estimada para el 2018.

A su vez, chicaneó al sindicalismo combativo que integra el movimiento 21F en relación al paro que impulsan. "Si son tan combativos, ¿por qué no lo convocan (al paro general)?", lanzó.