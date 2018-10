La carta de Macri: "No se transforma de la noche a la mañana, ni en un año, ni en una gestión"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri defendió las obras públicas que realiza su administración y aseguró que su objetivo es "dejarle" a quien lo "suceda en el cargo un país mucho más justo y federal".

El mandatario nacional insistió en que "no hay soluciones ni respuestas mágicas" y explicó que la Argentina "no se transforma de la noche a la mañana, ni en un año, ni en una gestión".

"Cada uno de nuestros logros es fruto del esfuerzo de todos y, al ver que el esfuerzo que hacemos vale la pena, simplemente confiamos. Porque vemos que estamos cambiando el país y eso no se lo lleva ningún gobierno. Queda para siempre", señaló el jefe de Estado.

Macri resaltó que las inversiones que está haciendo el Ejecutivo nacional en el área de transporte "no se hicieron nunca en la historia", pero aclaró que una nación "se transforma en décadas, más allá de los mandatos presidenciales".

"Estaría equivocado si mi objetivo no fuera dejarle a quien me suceda en el cargo un país mucho más justo y federal, con obras terminadas. Porque esta Argentina que estamos haciendo es para todos, no para un presidente o un partido político", manifestó.

Fue a través de una columna de opinión que publicó en el diario El Día de La Plata, titulada "obras sin relato ni corrupción, que convierten el pasado en futuro y que quedan para siempre".

En el texto, el mandatario nacional explica que "cuando esperamos algo demasiado tiempo, nos gana la resignación y la desesperanza; creemos que nunca va a llegar y nos refugiamos en la alternativa que menos nos afecta: dejamos de esperar". .

"Pero, ¿qué pasa cuando finalmente llega eso que tanto esperábamos? No sólo nos asombramos, sino que nos pasa algo más profundo: volvemos a confiar", agregó.

El jefe de Estado destacó el comentario de una usuaria de Facebook que agradeció la electrificación de la línea de ferrocarril Roca.

"Son obras sin relato y que quedan para siempre; obras que dejaron de ser sinónimo de corrupción para ser sinónimo de transparencia, de compromiso, de voluntad y de trabajo honesto", escribió.

El Presidente remarcó que "los argentinos, cada vez más, dejamos atrás las frustraciones del pasado y nos proponemos mirar hacia adelante y avanzar".

"Esta gran transformación es posible porque ustedes nos dieron su confianza y nos apoyaron con algo que es fundamental para cualquier cambio profundo y de largo plazo: el tiempo", subrayó.

Macri detalló que, cuando asumió en la Casa Rosada, "había mucho por hacer" en el área de transporte, por lo que el oficialismo se propuso "avanzar en serio y para siempre, como nunca antes se había hecho".

"Y los resultados ya empiezan a verse: terminamos 170 kilómetros de vías, estamos construyendo 250 más y, a fines de 2019, los vecinos del área metropolitana de Buenos Aires van a tener 500 kilómetros de vías nuevas", celebró.