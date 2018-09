La carta del hermano del niño asesinado en un saqueo: "Dejen de mentir"

Daniel Ramírez -hermano de Ismael, nene de 13 años asesinado en un saqueo en Sáenz Peña, Chaco- publicó una emotiva carta, donde desmiente que su hermano sea el menor de edad que los trolls de Cambiemos muestran para justificar el homicidio.

"Tengo mucha bronca, mucha tristeza. No se imaginan lo que se siente haberlo visto morir y encima escuchar tantas mentiras sobre él en los medios, en las redes; que aparezcan fotos de otra persona con un arma, que inventen cualquier cosa para denigrarlo, que omitan su nombe ¡Ismael Ramírez se llamaba!", escribió Daniel en una publicación en La Garganta Poderosa.

"Era tranquilo, querido por todo el pueblo, no molestaba a nadie. Un pibe bien educado, que de la escuela volvía al barrio e iba a jugar a la pelota con sus amigos, o a las bolitas con los más chiquitos. Antes de hablar de Ismael, tendrían que haberlo conocido", sostuvo.

Daniel contó que Ismael vivió varios años en Santa Fe, donde forjó una pasión por el club Rosario Central. "Lo voy a extrañar cada segundo de mi vida. ¿Con quién voy a salir ahora a caminar? ¿Quién me va hacer reír a carcajadas? ¿Quién me va a molestar todas las mañanas? Les juro que va a ser insoportable no tenerlo nunca más a mi lado", dijo.

El joven contó que su hermano estaba de casualidad frente al supermercado saqueado y que no quiso participar del robo en banda. "El lunes por la noche fuimos a buscar a mi mamá que había ido a visitar a unos conocidos. De casualidad pasábamos frente al supermercado cuando de repente escuché un tiro. Miré al costado y mi hermano ya estaba tirado. Le hablé y le hablé, pero no me respondía. Los vecinos llamaron a la ambulancia en vano porque la Policía no dejó que pasara. Al llegar al hospital no lo pudieron salvar", afirmó.

El joven contó que es difícil vivir en Saénz Peña "porque casi a diario aumenta el precio de la mercadería. Parte de la sociedad, que quizá nunca pasó necesidades, piensa que la gente reclama por gusto. ¡No es así, todo lo contrario! La gente va porque la está pasando muy mal, porque necesita, porque tiene hambre".

"Con mi familia exigimos justicia por Ismael y que metan preso a quien gatilló, para calmar un poco este dolor", afirmó.