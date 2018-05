La caricatura de Sampaoli que puede dejar a Guzmán afuera del Mundial

La noticia de la lesión de Chiquito Romero golpeó a la Selección Argentina a pocas semanas del Mundial. La AFA informó que fue desafectado de la lista de jugadores que irán a Rusia y ya comienzan las especulaciones de quién será su reemplazante.

Nahuel Guzmán integró la lista de los primeros 35 jugadores tenidos en cuenta por Sampaoli para ir al Mundial. Pero luego de conocerse la lista y no ser tenido en cuenta entre los 23, el padre del arquero no ocultó el enojo por la decisión y publicó una caricatura del técnico con un enfurecido mensaje.

"El primer error de esta gente era entrar disfrazados. En un sueño nadie engaña a nadie a menos que todos acuerden jugar a eso, entonces se puede escribir con el codo lo que luego se borrará con la mano (típico y raro ardid en los sueños), se puede sin temor al ridículo, levantar humeantes monumentos que serán la delicia de soñantes poco exigentes y en este orden de cosas se puede incluso afirmar que se cambiará la suerte de un barco sin rumbo", escribió Jorge Guzman, padre del arquero.

La caricatura muestra varios elementos que cuestionan el actitud del entrenador: tiene una careta, el escudo de Chile y tatuajes de los medios de comunicación más populares.

Por su parte, Wilfredo Caballero habló con la prensa y comentó que intentó comunicarse con Guzmán pero no tuvo suerte. "Le dejé muchos mensajes pero no me contestó", aseguró.

