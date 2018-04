La burda operación de Clarín contra un diputado del FpV

El diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade salió a denunciar una operación del diario Clarín en su contra.

El diario publicó un artículo "El otro yo de Jaime Stiuso". "Repleto de conjeturas y falsedades", afirma Tailhade en un comunicado difundido en las redes.

"La denuncia por robo de información a la AFIP, señalada en el artículo, se originó en un email anónimo que recibí en mi correo institucional, que luego de ponerlo en conocimiento de la justicia federal (resultó sorteado el juzgado de Bonadío, que inició la investigación por requerimiento fiscal) fue publicado en mi cuenta pública de twitter", contó sobre la operación del diario.

COMUNICADO DEL DIPUTADO

Otra fake news de Clarín.

En el día de hoy el diario Clarín publicó un artículo “El otro yo de Jaime Stiuso”, repleto de conjeturas y falsedades.

La denuncia por robo de información en AFIP, señalada en el artículo, se originó en un email anónimo que recibí en mi correo institucional, que luego de ponerlo en conocimiento de la justicia federal (resultó sorteado el juzgado de Bonadío, que inició la investigación por requerimiento fiscal) fue publicado en mi cuenta pública de twitter.

Llama la atención que Clarín no exhiba la resolución de Bonadío que presuntamente da cuenta que los hechos denunciados son falsos y que se plantaron pruebas.

La respuesta es sencilla. Esa resolución no existe, los hechos denunciados se comprobaron y Bonadío no dijo absolutamente nada de lo que publicó Clarín.

La verdad es que Clarín confunde intencionalmente dos denuncias diferentes, una iniciada por mí y otra iniciada tiempo después por un abogado. Todo ello con el objeto de manipular los hechos y armar esta berreta operación de prensa. Más de lo mismo: fake news.

No es casual que esta operación (que me honra, debo decirlo) surge un día después de que hiciéramos público los escandalosos negociados que se están gestando en el Ministerio de Energía, y el protagonismo del funcionario Marcelo Blanco en esa dinámica.

Las mentiras de Clarín son acompañadas además por la amenaza directa que me dirige el periodista en la última línea del artículo/operación: me exige que “cambie de rubro”. No será así. Mientras los funcionarios del gobierno sigan cometiendo delitos voy a seguir denunciándolos. No tengo precio ni me pueden comprar. No sé si los que se prestan a estas operaciones pueden decir lo mismo.

Rodolfo Tailhade

Diputado Nacional FPV.