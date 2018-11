SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex senador cordobés y ex embajador en Ecuador, Luis Juez, cargó con todo contra el Gobierno de Cambiemosaunque aclaró que no busca abandonar el espacio. Criticó la política económica y la “doble vara” para juzgar las acciones que llevaron adelante funcionarios con el dólar futuro.

En una entrevista con Luis Novaresio, Juez criticó duramente a su espacio por "la ineptitud de los funcionarios, la incapacidad para gobernar el Estado, la inoperancia para mirar la realidad, la falta de criterio para tomar decisiones, la insensibilidad manifiesta de parte de algunos tipos que tienen menos roce que la pana, para darse cuenta que cada decisión deja a una familia sin comer, a un negro sin laburar, a un chico sin ir a la escuela".

“El kirchnerismo está vivo por ineptitud nuestra”, sentenció Juez y apuntó que el espacio de Unidad Ciudadana: “Se han retroalimentado a través de nuestras torpezas y desaciertos".

Asimismo, advirtió que “no alcanza con que multipliques los planes sociales porque hay un montón de gente de la clase media que no va hacer la fila para cobrar la tarifa social, no tenes una mirada social por multiplicar los planes sociales” y arremetió que “un Estado se sostiene con una gran parte de gente a la que no le das pelota”.

“¿Cuántos miles de dólares se chorearon? No podes tener dos varas para las mismas acciones. Cristina tiene que ir presa por el dólar futuro pero los muchachos que estuvieron timbeando los últimos dos meses ¿qué hacemos?”, increpó el ex funcionario y pidió: “No podemos tomar de tonta a la gente”.