La asunción de Néstor Kirchner | A 15 años del nacimiento del kirchnerismo

El 25 de mayo no sólo es una fecha patria por la revolución de 1810 que comenzó un largo camino hacia la independencia de nuestro país. También, un poco más cercano en el tiempo, fue el día en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003 y dio inicio a una etapa que dejó una marca histórica.

Para recordar aquel día y al personaje que lo protagonizó, ex funcionarios ligados a los doce años de gestión kirchnerista cuentan para El Destape sus sensaciones a 15 años del día en que Néstor Kirchner se colocó la banda presidencial.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, rememoró el 25 de mayo de 2003 al que calificó como “el triunfo de un proyecto colectivo con eje en la gente” y “el primer paso para trabajar en los derechos sociales, por la inclusión social y el ascenso social”.

Embed

El diputado Agustín Rossi definió al kirchnerismo como “el hecho emancipatorio más importante del siglo XXI” y aseguró que con el paso del tiempo “el gobierno de Néstor y Cristina van a ser puesto en el verdadero lugar que le corresponde: el de mejor gobierno de los últimos 50 años”.

Embed

El ex ministro de economía Axel Kicillof destacó el discurso de asunción de Néstor Kirchner y su popular frase de ‘vengo a proponer un sueño’. “Fue la vuelta de la política, de la esperanza, de un proyecto, de una Argentina distinta que no era una utopía, era posible”.

Embed

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, recordó los inicios junto a Néstor Kirchner y aseguró que conoció a “un tipazo, a alguien que comprendía a la Argentina, que la entendía, y que estaba dispuesto a cambiarla y ponerla en funcionamiento para beneficio de sus habitantes”.

Embed

Juan Cabandié, ex diputado por el FPV, narró una anécdota con su apropiador, en la que aludir a la figura de Néstor Kirchner lo protegió de represalias cuando estaba en búsqueda de su identidad. “Estimé que Néstor me iba a cuidar y la verdad es que si, que Néstor me cuidó, que lo quise y quiero mucho, y que marcó mi vida para siempre”, concluyó.

Embed

El ex ministro de educación, Alberto Sileoni, criticó el actual panorama del país y aseguró que le disgusta “esta sociedad a la que invita a entrar el neoliberalismo”. Y de cara al 2019, pidió que “el campo popular tiene que tener organización y una generosa e inteligente unidad”.

Embed

Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015, destacó “la recuperación de la independencia económica y la soberanía política. Cuando Néstor Kirchner le dijo ‘no’ al Fondo Monetario Internacional, le pagó, y empezamos a decidir las cosas entre los argentinos”.

Embed

Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete, resaltó el rol de Néstor Kirchner en la región y afirmó que “fue un líder que ayudo a construir la unidad Latinoamericana. Institucionalmente fue presidente de Unasur. Junto a Lula, Chaves, Evo, Rafael Correa, permitieron transformar nuestra Patria Grande en una tierra de progreso y de justicia social”.

Embed

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, rescató que “Néstor significó volver a creer, a tener sueños y esperanzas. Volvió a poner al país de pie. Le dio credibilidad a la política, que era posible que un político se pusiera del lado de la gente para transformar el país”.

Embed

Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo entre 2003 y 2015, requirió “no olvidar la enseñanza que nos dejó Néstor Kirchner, sobre la necesidad, sobre la obligación que tenemos de generar nuevos caminos y alternativas que den respuesta a las demandas de nuestro pueblo”.

Embed

Daniel Filmus, ex ministro de educación entre 2003 y 2007, “Emprendió un gobierno que transformo para siempre la estructura argentina. A los dos días de haber asumido estábamos en Entre Ríos resolviendo el conflicto docente, no habían empezado las clases en siete provincias del país, y Néstor decidió que la primera medida de gobierno era estar con los trabajadores, con la educación, con los que más lo necesitaban”.

Embed

El ex ministro de Salud, Daniel Gollán, recordó a Néstor Kirchner como “un hombre que decidió no dejar las convicciones en las puertas de la Casa Rosada. Que se puso al hombro el desastre heredado sin pasar facturas a nadie, y comenzó a reconstruir nuestro país. Torció el rumbo de la historia y logro la felicidad de todos los argentinos”.

Embed

Héctor Recalde, ex jefe del bloque del FPV, rememoró un “hito importante que fue haber derogado la ‘Ley Banelco’. La del oprobio, la de la coima, la de la compra de voluntades, la de la inauguración de una nueva época en cuanto a los derechos de los trabajadores”. También calificó a Néstor Kirchner como su “querido y entrañable compañero” y le dedicó una frase tanguera: “¡Qué falta que me haces, Néstor!”.

Embed

Jorge Taiana, ex ministro de Relaciones Exteriores, evocó a Néstor Kirchner “con mucho cariño”, sobre todo, “por la esperanza y la convicción de empezar una etapa de justicia social, soberanía, e independencia económica”. Aunque admitió recordar esa etapa con “añoranza” también auguró que “en 2019 volverá el peronismo a continuar la obra”.