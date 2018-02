La arenga de Tevez en el partido de Boca contra Temperley

Las cámaras de televisión captaron el momento en que el jugador de Boca Juniors Carlos Tévez arengó a sus compañeros antes de salir a disputar el partido contra Temperley en la Bombonera.

Las imágenes fueron comentadas en las redes sociales, donde se destacan mensajes que rechazan las palabras de Tevez por minimizar al club Temperley y por decir la frase "vamos a romperles el culo".

“Vamos a hablarles. Vamos a hablarle a aquel, vamos a hablarle a este para que no se vayan. Vamos a empezar a leer los partidos, a saber cómo los ganamos. No hagamos cagadas, juguemos y empecemos a aprovechar los tiempos, que es lo que necesitamos. No pasa nada que sea Temperle. Nosotros vamos más allá: la Libertadores, River. Vamos a romperles el culo desde el primer momentos a estos", afirmó Tévez.