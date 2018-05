La anécdota de Tévez con Néstor Kirchner y sus chances de meterse en política

El delantero de Boca Carlos Tévez habló se metió en política y contó una vieja anécdota con el ex presidente Néstor Kirchner y se refirió a su vínculo con la política en el futuro.

El otrora 'Jugador del Pueblo' recordó cuando visitó al fallecido jefe de Estado en la Casa Rosada y reveló que le pidió el mandamás en aquella oportunidad. "Cuando estuve con Néstor me pidió que vaya a jugar a Racing. Racing me cae bien, no es un club que me caiga mal. Yo le dije:'si no jugase en Boca, el único club en donde lo haría es en Racing'. Pero por algo que a uno le gusta la cancha y el clima”, apuntó.

Asimismo, ante la pregunta de si se volcará a la política contestó: "no me gustaría participar políticamente. No lo necesito y no estaría bien de mi parte poder involucrarme. Sí tengo una buena relación con el Presidente como tuve con todos, cuando Néstor me invitó fui a verlo a la Casa Rosada, con Cristina igual".

"No me considero políticamente correcto y de política no sé nada porque en mi barrio no se hablaba de política. No es un tema donde yo me sienta cómodo", concluyó.