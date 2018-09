El ex secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, afirmó que mantuvo una charla con el padre del conductor de televisión Alejandro Fantino acerca de la necesidad de regular a las "mil familias argentinas más ricas del país".

"Es muy claro lo que hay que hacer: terminar con las consecuencias de esas mil familias argentinas oligarcas de la Pampa Húmeda que tu papá conoce, que vos viviste y que él me refrescó en el último programa", contó.

"Se me presentó y me dijo: ´lo que usted dice Moreno, yo lo padecí. A pesar de esas mil familias, yo logré que mi hijo triunfara en la vida, pero lo logré solo para mi hijo. No lo conseguí para todos los hijos de este pueblo´", afirmo Moreno.

Fantino afimó que esa teoría es del líder de la izquierda del peronismo John William Cooke y que fue propagada durante los setenta. Moreno lo chicaneó: "Es la teoría de tu papá también".