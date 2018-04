El conductor de Radio 10 Baby Etchecopar contó que en Tigre se encontró con un vendedor de helados y pan en la zona de Tigre. La anécdota la contó en A24 en el programa de Luis Novaresio, cuando el periodista le preguntó cómo explica que Cristina Kirchner haya ganado en primera vuelta por el 54 por ciento de los votos.

Embed

"Cuando venía para acá y en el camino de los remeros, un muchacho se me pone al lado y me dice: ´Baby, ¿qué hago? yo vendo pan y helado. Con Cristina los vendía, pero ahora ya no. Yo la detesto, pero con Cristina los vendía´", contó Etchecopar.

El conductor después intentó explicar la afirmación del vendedor: "si yo tuviese en un lugar 200 mil riñones y hay 200 mil personas que necesitan un transplante, entonces seguro que gano las elecciones".

Etchecopar luego contó que se irá de la Argentina dentro de dos años para vivir en un país con más tranquilidad.

LEER MÁS: Baby se hartó de la Argentina y adelantó que se va del país