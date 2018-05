La anécdota de Adrián Paenza con Néstor Kirchner que dejó mal parado al Gobierno

El matemático Adrián Paenza estuvo de invitado en el programa "Brotes Verdes" conducido por el periodista Alejandro Bercovich en C5N y lanzó duras críticas contra la gestión de Mauricio Macri. Además, contó una anécdota con el ex presidente Néstor Kirchner que dejó mal parado al Gobierno.

"La comunidad científica está claramente preocupada y hemos vuelto a hablar de salarios. Después de tanto tiempo en que la discusión era en qué se invertía, ahora discutimos otra vez si alcanza o no el salario. Hemos vuelto para atrás 30 años. Dentro de cinco años va haber otra vez una fuga de cerebros o una estampida de cerebros", alertó Paenza.

En ese sentido, el matemático analizó cómo cambió la situación actual en relación a lo que ocurría durante el kirchnerismo y recordó una anécdota junto a Néstor Kirchner. "En un momento determinado Kirchner me llamó, esto habrá sido en 2003. Me llamó y me dijo que quería juntar a 10, 15 científicos para escucharlos. Quería saber qué les dolía".

"Había un interés. 'No puede ser que la gente que trabaje en el Conicet cobren 800', me dijo en ese momento", contó Paenza, y agregó: "Yo conocí a todos los Presidentes electos. No sé cuántos sabían que el Conicet tenía becarios y que encima estaban mal pagos".

"Cuando vuelvo en marzo de 2004 les había aumentado de 800 a 1200 pesos. A él le importaba y no había una carpa afuera en la plaza de mayo pidiendo en ese momento", concluyó.