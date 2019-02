La amenaza de Natacha Jaitt a los hombres que denunció por violación: "Si quedan en libertad, los mato yo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Natacha Jaitt estuvo presente en Tribunales para enfrentar a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto, los hombres a los que denunció por violación y que este 21 de febrero tuvieron que presentar indagatoria.

La mediática acudió a Tribunales para enfrentar a quienes acusó y escracharlos. Mientras Yotich prestaba indagatoria, Natacha se cruzó con Giusto, a quien encaró, filmó e insultó, además de llamarlo violador.

Luego, compartió otro video y escribió: "Pedazos de mierda humana, ¿qué carajo espera el juez, además de sacarles guita el tribunal, que no los encierra? No huirían como ratas si hubiera sido consentido manda de inoperantes judiciales. No le ven la jeta? La puta madre, ¡estoy harta de tener más testículos que ovarios!"

"Estoy acá para pedir la cárcel inmediata para ellos, que es lo que debería haber pasado inicialmente", dijo Natacha en diálogo con Crónica junto a su abogado Alejandro Cipolla.

Y añadió: "Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio. Por más que se me vean sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática".

"Estoy temblando después de dos horas y media de indagatoria", lanzó afectada la mediáticay reiteró el pedido de prisión. "Si quedan en libertad, los mato yo. Justicia por mano propia", detención furiosa.

Luego de la indagatoria a Yotich y Giusto, Natacha salió de tribunales descompensada.