La AFIP, paralizada por una medida de fuerza contra el recorte

Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizan este jueves un paro total de actividades. Es por el recorte que implementó el Administrador Leandro Cuccioli sobre los salarios que perjudica a los trabajadores.

La Disposición 204/2018, firmada por el recaudador federal Leandro Cuccioli, rebaja los ingresos de los trabajadores derivados del fondo de jerarquización. La decisión del organismo ya fue llevada a la Justicia por parte del Sindicato de la AFIP.

Según explicaron desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) al portal Mundo Gremial, el recorte del fondo de jerarquización adoptado por la Administración Federal afectará a unos 23.300 empleados del organismo, incluidos los de la Aduana, quienes también prevén poner en marcha un plan de lucha.

“Nos costó muchos años de lucha tener el Convenio Colectivo que hoy tenemos, un convenio que no nos da “privilegios” como creen ustedes, nos da derechos, y esos derechos son los que vamos a defender este 16 de agosto”, expresó la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, en un comunicado.

Por su parte, la Seccional AEFIP Capital y Área Metropolitana ratificó la continuidad del “plan de lucha contra el ajuste” y en voz de su secretario general Pablo Flores afirmó que “vienen por los derechos. Por eso les decimos que si están tan decididos a venir a arrebatarnos parte del salario y parte de nuestro derechos, nosotros no tenemos por qué aceptar, no vamos a firmar un derecho a la baja y no lo vamos a permitir.