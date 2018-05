La AFA copió el manual de un blog escrito en broma: los trataron de estúpidos

Luego de la indignación que provocó un listado lanzado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el que se explicaba “cómo tener una relación con una chica rusa”, salió a la luz que copiaron el texto de un blog y el dueño del sitio tuvo que aclarar que era una entrada escrita con sarcasmo.

“Amar está en ruso”es el blog de un mexicano que explora la cultura de este país. Según explicó su dueño en medio del escándalo, “no es, ni pretende ser un manual de como llevarte a una rusa o ruso a la cama”. De hecho, la AFA robó el contenido sin permiso y ni siquiera interpretó el mensaje que pretendía dar.

Según el hombre, muchas personas le enviaban mensajes al blog para saber cómo había “comprado” a su rusa. “No sólo es detestable, pero hay una gran industria que retrata a las personas rusas como gente ávida de salir de su miseria y que básicamente con dinero podías tener al modelo ruso de tus sueños”.

A raíz de esto, en el blog decidieron “escribir algo al respecto, pero con sarcasmo, para aquellos que están buscando ‘lo políticamente correcto’, ‘lo machista’, pues o no saben leer o no saben comprender que el texto hace una burla sobre las personas con el tipo de actitudes antes descritas”.

"O no saben leer o no saben comprender"

“Los ponemos como estúpidos, idiotas, que no saben mantener o conseguir una relación con una persona normal, pero además, esto se da tanto en hombres como en mujeres. Sí, en líneas generales cualquiera con sentido común sabe que son cosas que cualquier persona educada haría, pero no siempre es así, hay muchas personas en el mundo que piensan que ‘pueden’ y es su ‘derecho’ el poder comprar a una persona”, arremetió con dureza el dueño.

De esta manera, fue contra la entidad: “Yo me pregunto ¿por qué la AFA sólo se centró en esto? Esto no es cultura rusa, hay entradas en el blog en el que tratamos cosas realmente importantes de la cultura. ¿Qué pasó con la persona que revisa los textos antes de imprimirlos? ¿Acaso no tienen a una persona calificadora de contenidos antes de distribuir material a los medios?”, cuestionó.

Así se explica por qué el manual estaba lleno de lugares comunes, ideas machistas y obviedades como que a las mujeres rusas “no les gusta que las vean como objetos” y que prefieren a las personas interesantes. Al parecer, la AFA no captó la idea.

